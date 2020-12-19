很不容易的到了12月，今年聽得最多的願望，是「快點到2021年」。全世界都被疫情 困擾了整年，城巿封關、巿民禁足、商業停頓、公司倒閉、失業彷徨…曾經有短暫的時間以為雨過天晴，結果臨近大節日，出現了第四波疫情，每天過百宗確診個案，政府只好告訴大家將要過一個冷清清的聖誕。

沒有了燈飾，也沒大型派對，甚至小情侶到餐廳來一個燭光晚餐，也未必能夠如願。但日子還是得過，躲在家也可以吃好一點，安慰自己過去12個月的辛苦經歷。

一個豐盛聖誕大餐，總會出現龍蝦，即使簡單水煮，吃起來仍是鮮甜，主要原因是肌肉含超高濃度游離胺基酸和糖類，尤其在深海裡的，得累積更多才可平衡海水的鹽分。

不過在自助餐桌上的，通常是有一隻大鉗的波士頓龍蝦，事實上，這在分類上屬於螯龍蝦屬，就是一隻長得很大的蝦而已，並不屬於龍蝦，而且只是棲息在淺海的岩礁中或在沙礫底挖孔生活，優點是成長快速，四季供應穩定，是很具商業價值的海產；不過味道較淡，所以要配搭番茄醬又或者芝士，情況有點像炸薯條。

真正美味的龍蝦，今年首選澳洲 龍蝦，這蝦秋天時會在深海生活，累積夠營養就回到淺海繁殖，所以12月正好是當造日子，如果是烤焗的話，肉質更有淡淡核果般的香氣，味道也特別鮮甜。更重要的原本有大量龍蝦銷往中國巿場，因疫情關係而滯銷，去年的價格已大幅回落，今年更提前減價，據漁類統營處資料，曾經每公斤900多元的澳洲大龍蝦，現在大概是500元就可以，即使家裡沒有焗爐，改用港式煮法，一道薑蔥炒龍蝦球，會為冷清的聖誕節 帶來滋味。

特別一提是甜品，首選是樹幹蛋糕，本身不過是瑞士卷，做法是抹上鮮奶油的海綿蛋糕給捲成樹幹形狀。其實這並不是為聖誕而設，古時候歐洲人會在冬至時，把大木頭放到火爐裡燒整晚，讓室內充滿光明，也代表驅趕邪靈，而且會保留一小塊今年度的木頭，用作來年生火的火種，象徵不息的光明會陪伴人們度過黑暗的日子。

現代的家庭沒有火爐，大木頭也改為以蛋糕代替，今年的聖誕吃樹幹蛋糕，希望黑暗日子快點過去，原本是平凡的瑞士卷也會叫人吃出百般滋味。