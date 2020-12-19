人口老齡化已成為全球的重大挑戰，中央政府在制定國家長遠人口政策方面，除鼓勵生育外，還有其他相關政策配合，包括開發老齡人力資源、發展銀髮經濟、優化養老保障計畫，及推動智能數碼科技，改善長者生活素質。

其實銀髮市場擁有強大消費力，但網上消費平台仍未被長者廣泛應用或接受，所以內地不少科技公司針對長者推出長者友善的智能設計及服務，例如以加大的手機 屏幕、特大的字款及聲音導引，協助長者利用智能手機進行消費，擴大市場份額。

我公司近日翻新了位於觀塘的客戶服務中心，首次引入多功能的自助服務機，令客戶服務都變得數碼化。客戶可以利用一站式客戶服務機，申請和終止電力帳戶、查詢及更新帳戶資料，甚至自助列印帳單 ，以作地址證明或紀錄等用途。

中心更新設自助購物機，只需掃一掃心水貨品的產品條碼，或者揀選購物機預設的精選產品，便可以八達通或Alipay結帳，簡單方便。

考慮到觀塘區有不少長者客戶，為了讓他們都能夠體驗數碼服務的快捷方便，我們特別安排同事協助客戶使用服務機，尤其是長者，先由簡單的查閱帳單開始，繼而再嘗試更新帳戶資料等較多步驟的服務。

數碼科技結合客戶服務，是客戶服務發展的大趨勢，但必須能照顧到不同年齡層的需要，令大家的生活更輕鬆便利。