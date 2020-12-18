人生路遙遙，有安逸快樂時，也難免會有哀傷苦難，但當壞事情接踵而來，又該如何自處？

「乜嘢事都唔重要，俾我跑埋場馬至講。」對於很多港人來說，「馬照跑」象徵意義重大。

小妹天資笨拙，馬評人的每句話於我來說，都儼如是星球話，但當見證馬迷亢奮狂呼：「上！上！上！哎呀！」相信心底潛藏的抑壓，都會一「呼」而空吧！

有些人當腦袋渾沌想不通時，會乾脆說：「我不知道，交給主吧！」作為畢生謙卑的教徒，我當然已將自己交給主，但卻不代表自身甚麼都毋須做呀。從小學習的禱告是這樣的：「主呀，請賜我智慧，讓我明辨是非；請賜我力量，讓我勇敢面對逆境。」

有些人誰也不相信，只崇拜自己。姑勿論是否天要塌下來了，他們仍堅持如常天天勤於上載自拍照和美食。「係咩？我無聽、無睇，唔知喎。」甚麼都不理，是他們的生存智慧：「嘻嘻，做人最緊要快樂嘛。」請留意，他們只聚焦於個人的快樂，人家是否快樂，卻從來不在他們的考量中。

有些人卻剛好相反，他們富愛心和同理心，無時無刻為他人著想，卻容易多愁善感而陷入情緒低谷中。若然可以痛快地哭一場，尚算不錯，最怕是哭不出，心卻在淌血。既然是失眠 睡不著，乾脆起來焗個蛋糕或聽音樂吧，我每次看完BTS的《Dynamite》，都會重新精神振奮。

最重要的，是該無時無刻保持樂觀的心態。英國 正值大公司倒閉和裁員 潮，壞消息不絕，卻有專家樂觀分析：「也好，不再被大財團壟斷，市民或會回復30年前的小店風情呢。」

否極還是會泰來的。