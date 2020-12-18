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鐵粉新藏品

〈娛樂酷辣辣〉查小欣

占士邦（James Bond，又譯詹姆士龐德）都係咁話！跟多套大片及大騷一樣，第25齣占士邦系列電影「007︰生死有時」（No Time to Die）映期因為疫情一拖再拖，暫定明年首季才上映。但為配合這套電影宣傳的香檳卻不能一拖再拖，於是先賣酒後賣戲。（先此聲明，這個不是廣告。）

007鐵粉都知道，占士邦除了愛喝那杯獨特的「shaken not stirred」Dry Martini外，他的品酒清單上還有香檳品牌「Bollinger」。事實上，這是電影史上最偉大的合作之一，長達40年之久。最近，為慶祝該香檳與占士邦電影合作40年，這牌子的香檳特別推出限量版007 Special Cuvee禮盒裝，盒上印有占士邦的剪影以及其名牌超跑Aston Martin DB5，香檳樽上更有007字樣，很有型，占士邦鐵粉又多了一件收藏品。

電影本打算在今年4月上畫，現已延至明年4月，如要配合映期，即是這批特別版仍要擱置在貨倉多幾個月，因此酒商已迫不及待，趁聖誕節這個送禮季節推出，以助銷路。根據酒商所言，市場反應洶湧，甫推出已售罄，想買也買不到了。至於主唱電影主題曲的超級新人Billie Eilish，今年8月香港站演唱會亦因疫情要延期，歌迷跟占士邦迷一樣失望。戲名叫「No Time To Die」，暫要改名「No Time To Show」。

電影 疫情 超跑

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