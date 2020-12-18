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總是會好的…「五力全開」演唱會 周六晚不見不散

新「旅行檢疫令」進舊金山強制隔離10天

齊心抗疫戰

〈亦莊亦閒〉莊偉茵

執筆寫稿之時，港府已公布新一輪防疫措施，用來應對來勢洶洶的第四波疫情，加入一連串強制檢測及隔離的法例和罰則，希望起到阻嚇作用。

我們的生活又回到7月初的日子，餐廳食肆6時後不提供堂食，基本上所有娛樂健身美容場所及公共設施都關閉；政府部門及大小機構採取留家工作或彈性上班安排，學校早已停止面授課程，就當提前放假，目的只有一個，就是減少人流，減少病毒廣泛傳播的風險。

早上走到公園，所有康體設施封上膠條，晨運的老友記大減，街上變得好冷清。

這一波，對大家來說簡直是晴天霹靂，聖誕假期沒有外遊旅行的機會，現在連跟家人朋友外出聚餐、睇戲、唱K開心一下，都變得不可能。雖然今次禁制措施直至12月23日，但大家都不要心存奢望，會在假期有大變動。

對於餐飲娛樂行業打擊更大，本來以為可以在長假期作最後衝刺，但這次限聚措施，令大家大失預算，業界朋友變得憤怒了，連珠炮轟政策的成效，他們的怨氣，是可以理解的。

香港人畢竟是十分靈活變通的人，亦因為累積太多經驗，再度推出外賣服務及聖誕新年食品套餐優惠。老人家常說，年關難過年年過，做人最緊要有希望，不輕言放棄，咬緊牙關堅持下去。

大家要齊心合力，防疫措施不能鬆懈，不要辜負張竹君醫生及醫護人員的努力，一定能夠打贏這場疫戰。

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