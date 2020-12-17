我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內政部長柏恩哈德確診新冠 無症狀…隔離繼續工作

金山灣區加護空床率跌破15% 居家令全面啟動

大道無門

〈六合飛翔〉岑逸飛

｢大道無門，千差有路；透得此關，乾坤獨步。｣這幾句話講｢大道｣似是涉及道家；講｢乾坤｣又似屬易學。其實此語是佛家語，出自一本名《無門關》的禪宗書籍。

《無門關》是宋朝慧開禪師所輯。慧開禪師幼年時拜師出家，廣習經論。後得法於平江府萬壽寺月林師觀禪師，為南嶽懷讓禪師一宗的十八世，臨濟宗的楊岐派。南宋時他應邀於福州永嘉龍翔寺為僧眾拈提佛祖機緣，整理成《無門關》一書。此書收集前輩禪師四十八則有名公案，內容好壞，見仁見智。

但此書的《序》倒是寫得精采︰「佛語心為宗，無門為法門。既是無門，且作麼生透？豈不見道：『從門入者，不是家珍；從緣得者，始終成壞』。」跟著的《頌》，正是｢大道無門，千差有路；透得此關，乾坤獨步。｣

｢無門為法門｣，無門是禪宗的宗風，是頓悟法門。雖說佛法的法門，有八萬四千之多，但所謂｢條條大路通羅馬｣，八萬四千法門只要有一門深入，進入後門門皆通。只是有門可入，猶是小門；有門可悟，所悟的便不是一悟永悟。無門才是大門，入了無門的大門，豁然開悟，但悟到甚麼，恐怕只有自己最清楚，無人可代答。

無門是大路，｢千差有路｣之路是小路。大路只有一條，卻不易摸到，但一摸即中，那是頓悟。小路則有多條，千差萬別，但殊途同歸，都可歸入漸悟法門。表面上大路康莊，卻又不然，因為不易找，想找到還得花很大心力、很多時間來培養找無門的善根。相形之下，漸悟的小路，對初學者或根器不足的反而有利。

上一則

我的水晶小龍

下一則

憶數起飛安事故（下）

延伸閱讀

羅蘭崗華男走失 家人盼尋

羅蘭崗華男走失 家人盼尋
布碌崙接連發生強姦案 15歲少女、 47歲婦女受害

布碌崙接連發生強姦案 15歲少女、 47歲婦女受害
法拉盛濱水項目 市議會高票通過

法拉盛濱水項目 市議會高票通過
生意差 Gap芝旗艦店1月結束營業

生意差 Gap芝旗艦店1月結束營業

熱門新聞

張幼儀(左)與兒子阿歡。（本報系資料照片）

母如得人，兒請父事——新冠疫情使人無意間在紐約遇上張幼儀

2020-12-13 02:01
永遠都不要踮起腳尖去愛一個人，一開始就重心不穩的感情，遲早是要垮掉的。(Photo by freestocks on Unsplash)

書摘／永遠別試圖踮起腳尖去愛一個人

2020-12-10 09:00
作者父親與少年勵志班。

《老照片說故事》一曲天倫歌 一世父女情

2020-12-13 02:00
真正愛自己時，歡樂、有趣的事自然就會接踵而至，以你的方式、你的旋律、你的節奏呈現。(Photo by Olia Nayda on Unsplash)

書摘／你來人間一趟，不是為了出盡洋相

2020-12-11 09:00
江長芳∕圖

受禮就要悟

2020-12-10 02:02
紅彤彤的柿子掛滿樹梢，透著喜氣。（陳永秀．圖片提供）

柿子紅了

2020-12-09 02:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普四年造成最大傷害為何？保守派評論者這麼看

川普四年造成最大傷害為何？保守派評論者這麼看
佛州棕櫚灘居民致函市府及特勤局：不想跟川普當鄰居

佛州棕櫚灘居民致函市府及特勤局：不想跟川普當鄰居
杭州90後「白富美」詐3億人民幣 被抓剩4萬…判決出來了

杭州90後「白富美」詐3億人民幣 被抓剩4萬…判決出來了
阿拉斯加1醫護接種輝瑞疫苗後 出現嚴重過敏反應

阿拉斯加1醫護接種輝瑞疫苗後 出現嚴重過敏反應
1張圖看疫情：全美確診破1672萬例 紐約州逼近80萬

1張圖看疫情：全美確診破1672萬例 紐約州逼近80萬