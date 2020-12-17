｢大道無門，千差有路；透得此關，乾坤獨步。｣這幾句話講｢大道｣似是涉及道家；講｢乾坤｣又似屬易學。其實此語是佛家語，出自一本名《無門關》的禪宗書籍。

《無門關》是宋朝慧開禪師所輯。慧開禪師幼年時拜師出家，廣習經論。後得法於平江府萬壽寺月林師觀禪師，為南嶽懷讓禪師一宗的十八世，臨濟宗的楊岐派。南宋時他應邀於福州永嘉龍翔寺為僧眾拈提佛祖機緣，整理成《無門關》一書。此書收集前輩禪師四十八則有名公案，內容好壞，見仁見智。

但此書的《序》倒是寫得精采︰「佛語心為宗，無門為法門。既是無門，且作麼生透？豈不見道：『從門入者，不是家珍；從緣得者，始終成壞』。」跟著的《頌》，正是｢大道無門，千差有路；透得此關，乾坤獨步。｣

｢無門為法門｣，無門是禪宗的宗風，是頓悟法門。雖說佛法的法門，有八萬四千之多，但所謂｢條條大路通羅馬｣，八萬四千法門只要有一門深入，進入後門門皆通。只是有門可入，猶是小門；有門可悟，所悟的便不是一悟永悟。無門才是大門，入了無門的大門，豁然開悟，但悟到甚麼，恐怕只有自己最清楚，無人可代答。

無門是大路，｢千差有路｣之路是小路。大路只有一條，卻不易摸到，但一摸即中，那是頓悟。小路則有多條，千差萬別，但殊途同歸，都可歸入漸悟法門。表面上大路康莊，卻又不然，因為不易找，想找到還得花很大心力、很多時間來培養找無門的善根。相形之下，漸悟的小路，對初學者或根器不足的反而有利。