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本來只能掃地的教授

〈每日驚艷〉張宏

每一位成功人士，未成功時都是「普通人」，他們如何一步步蛻變，最後出人頭地，十分值得細味。最近獲中大頒授榮譽法學博士學位的Steve Murray Smith教授，就有一段戲劇化的經歷。

這位英國教育界重量級人物，讀中學時，班主任向他父母說︰「像你們這些人，都不會上大學，不如為兒子找一份合適的低技術工作，例如在附近的鞋廠掃地。」

父親聽了，含淚回家。他們夫婦出身勞動階層，家族裡無人升讀大學，亦無力將兒子送進高貴的私立中學，只能就讀地區公立學校，一生命運似乎已經注定。

幸好，他遇到另外一位良師。這位老師見到他的潛質，勸喻他別在班上終日胡鬧，只要修心養性，他朝必成大器。兩位老師兩種不同評價，以後應該怎麼辦？讓班主任「睇死」？還是相信良師，改頭換面？

他的抉擇是，沒有去工廠掃地，卻努力考進大學，令班主任大跌眼鏡。他後來成為大學教授，更榮升University of Exeter校長，離任後擔任英國「海外教育專員」（international education champion），足以影響英國的教育政策。

「這完全改變了我……」他事後回想，深有感悟：「某時、某地，某個人給了你一份信心，你就能勇往直前。」他的經歷，更凸顯個人意志的重要。別讓他人定義自己，要自己勇敢決定人生。

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