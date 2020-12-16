「周公解夢」提及｢黃粱巫峽事｣，說的是兩個夢，一是｢黃粱一夢｣，一是｢巫峽夢｣。｢黃粱一夢｣來自唐代沈既濟「枕中記」，寫姓盧的書生，上京投考，途經河北邯鄲時，遇到呂洞賓，向呂翁投訴他的窮困，呂翁自囊中取出一瓷枕給他，保證他晚上睡覺，做夢會稱心如意。其後他在客店主人煮黃粱米飯時入夢，夢中享盡榮華富貴，到80多歲得重病快死才夢醒，發覺原來米飯還沒煮熟，借此表達人生如夢。

至於「巫峽夢」，典故來自「文選・宋玉〈高唐賦〉序」，提到戰國楚襄王同宋玉到雲夢遊玩，遠望高唐(台館名)雲氣飄浮。宋玉說：這是朝雲。以前先王(楚懷王)來高唐遊玩，夢見一位婦人，自稱是巫山神女，願與先王共枕。先王於是和她歡合。神女臨行前對先王說：「我在巫山之南，高山之巔，早晨變為朝雲，晚上變為雨霧，朝朝暮暮，都在陽臺山下。」

最傳誦的夢自是｢黃粱一夢｣，反映儒道結合的入世和出世文化，並引申出夢文化。千百年來，這個夢一直被人續寫改編，唐有「南柯記」，宋有「南柯太守」，元有馬致遠雜劇「黃粱夢」，明有湯顯祖「臨川四夢」的「邯鄲記」，清有蒲松齡「聊齋誌異」的「續黃粱夢」，塑造出一個與盧生相反的人物。

如今在邯鄲市北的黃粱夢鎮，便有一座呂仙祠，建於何時已不可考，一般認為不會晚於宋代。祠內盧生殿香火仍盛，殿前楹聯是已故啟功先生所題，上聯｢睡至二三更時凡功名都成幻境｣；下聯｢想到一百年後無少長俱是古人｣，極富人生哲理。