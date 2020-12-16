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參與歷史一刻！華裔男護士打下金山疫苗第1針

疫苗救星

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

操蘇格蘭口音英語的銀行職員，既靚仔又態度殷勤，笑起來一口白牙整齊又可愛。我卻下意識向後退了一步，他每天接待絡繹不絕的客人，幹嘛不戴口罩？

「點解唔戴口罩呀？」我忍不住搭訕。「係咪因為你自命年輕呢！」出乎意料之外，年輕人竟然毋須思索就爽脆回答：「哈哈，係呀！」

背上旋即一陣發涼，頭皮發麻。剛剛才聽到香港的專家說，最近這一波疫情入院的病人當中，有人入院一至兩日就要進入深切治療部。這類病人更有年輕化的趨勢，病毒有可能已變種，變得更駭人。年輕人千萬不要掉以輕心，誤以為這病毒只侵襲長者，而與自己無關。

事實上，在英國街頭不戴口罩者，均以年輕人居多，時不時更有搗蛋年輕人違反限聚令，偷偷群聚開派對，難怪英國平均每天染病人數高踞1萬5000人。年輕人確然遠比長者染病人數少，即使是染病了，病情也相對較輕，十天八天後就痊癒了，但天曉得有幾多長者是給沒有表徵的帶菌者傳染發病的呢！

執筆之時，剛目睹了令人鼓舞的時刻，即將慶祝90歲生日的長者Margaret，剛成為英國首位接受疫苗接種的人。看她臉上難掩的喜悅，心情也給觸動了，人類終於有救，不再長期捱打了。

在英國，普遍長者都歡迎疫苗的接種：「好囉，可以過回正常生活囉！」「好期待呀，好想聖誕節見到孫仔孫女呀！」年輕人的普遍反應倒是意料之中：「老人家打咪得囉！」

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