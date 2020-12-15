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說夢

〈六合飛翔〉岑逸飛

做夢經驗，人所共有，是一種奇異的現象。心理學家說，夢是人在睡眠中，在某階段的意識狀態下，所產生的自發性心理活動。晚上入睡之後，通常第一個夢是在九十分鐘後出現，持續大約十分鐘，然後在各個階段循環出現，一夜之內要做四、五個夢。

如今科學有所謂｢夢學｣，英文叫oneirology，夢中影像，可以很平常，又可以超現實。許多人說自己沒有做夢，其實是記憶消失罷了。夢境離奇，因為做夢時大腦意識不太清晰，如老子說，恍兮惚兮，但其中有象，其中有真。

夢的成因，現時學術界未有定論，一般認為，大腦是個龐大記憶體，也如電腦般要作資訊處理，而夢境是垃圾資訊，有如打掃房間時揚起的灰塵，被意識腦解讀成為光怪陸離的畫面。

中國歷史上有許多關於夢的故事。《周公解夢》一書開宗明義有詩云：｢夜有紛紛夢，神魂預吉凶。莊周虛化蝶，呂望兆飛熊；丁固生松貴，江淹得筆聰；黃粱巫峽事，非此莫能窮。｣

莊周即莊子，曾有化蝶之夢；呂望即姜子牙，講當年周文王遇姜子牙，夢見飛熊入夢，象徵君王得賢臣輔佐；三國時孫吳的丁固，少年時夢見松樹生於腹上，解夢人將｢松｣字拆開為｢十八公｣，謂十八年後可以封為公爵，其後丁固果然做了三公之一的御史大夫，相當於副丞相的職位。

至於｢江淹得筆聰｣，講文人夢筆。唐朝時有李白少年時夢見筆頭生花，其後天才瞻逸。江淹則是南朝文人，少年時夢見東晉文學家郭璞，送他一支五色筆，從此文思大進，但後來又夢見郭璞要收回五色筆，從此江郎才盡。

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