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賣旗籌款和太平紳士

〈香江往事〉志堅

香港無線電視在美國播映的「保良局慈善籌款晚會」中，看到香港人熱烈捐款的情況，非常吸引人，每次籌款都能超標完成，值得稱讚。香港長久以來，有兩所著名的慈善機構：保良局和東華三院，每年都有類似的籌款活動。

記得在五、六十年代最早期的籌款活動是由中小學生上街賣旗或賣花去達成，當時每年都是學界的盛事；幾千名穿著校服的學生，分散街頭向上班途人賣旗或賣花籌款，很多上班族都樂意捐助，硬幣紙幣不拘，雖然碎錢居多，希望能集腋成裘，向兩大慈善機構提供可觀的金錢援助，祈望藉此能加強他們為大眾的醫療和保育服務。

筆者少年在學校時，曾參加過幾年的賣花或賣旗活動，當時以能為社會慈善作出貢獻而感覺無限光榮。經常烈日當空，穿著整齊校服，背著載滿小紙花或小紙旗的盤子和一狀似撲滿的錢箱，到處向上班途人推售，弄到大汗淋漓，相當辛苦，換來的雖然只是一瓶汽水和一個麵包，但已感到非常歡喜。

回頭再說這兩家慈善機構，他們都是由有愛心的人士創辦，對當時政府的社會福利，提供非常有價值的貢獻，政府為了感謝和鼓勵熱心的主辦人士，特別授以他們太平紳士的榮銜；太平紳士在政商界有崇高的地位，可以被邀參加官方各種宴會，與達官貴人平起平坐，需要時還可以代表人民質詢政府政策，有時也可以被委任為英女皇代表，視察政府監獄、青少年教導所和社會福利署兒童院，擔任寃情大使，必要時也可參加紳士法庭恊助法院審訊輕微民事訴訟案件，或任政府行政會議咨詢，或被委任為議員，好處數之不盡。

因此，當年有許多商業有成就的人士，為求被委任為太平紳士而趨之若鶩，捐助成為兩大慈善機構總理，是進紳的捷徑，以後名利雙收，有享受不盡的尊榮。

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