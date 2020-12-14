相較於印度 的苦感文化，中國 文化的深層特質一向被標籤為「憂患意識」，但內地學者李澤厚則提出中國文化是「樂感文化」。這一憂一樂，在文化圈子，又引起爭論。

若從儒家文化看，比較實事求是，重現世不重來生，像孔子說︰「未知生，焉知死」。

中國傳統不像西方文化，通過抽象思辨的概念體系，探求無限的奧祕。中國文化只是要求在現實世俗生活，取得精神的寧靜和幸福，在人世樂土求得超越，在此生的有限得到無限。這種「樂感文化」，帶有審美性，感官之樂的背後自有其精性面貌，那是靈欲融合，而在哲學上則是天人合一的成果。

然而正如佛家的離苦得樂，中國人的樂感文化，其背後的基本動力，卻是憂患意識。這一憂一樂之間，不是對立，而是互補。中國人因其憂患意識而呈現人文精神的躍動，有異於佛家的苦業意識，而是悲憫之情，甚至是宇宙悲情。這種憂患意識，不是杞人憂天，也不是患得患失，所憂的更不是財貨權勢不足，而是如孔子說的︰「德之不修，學之不講，聞義不能徙，不善不能改，是吾憂也。」

但孔子雖然有憂，仍以一種樂觀格調面對人生，具有快樂的人生情調，以「發憤忘食，樂以忘憂，不知老之將至」自喻，通過對精神境界的不斷提升，從而獲得生命安頓、心性超越。這樣的氣象，才是生命智慧，在俯仰宇宙之中，自有其心靈閒適。總之人生無論是苦是憂是樂，自能做到苦中求樂，憂樂相涵，在易學上，苦與憂都是負面，屬「陰」；樂則屬「陽」，要陰陽互補，才可雙劍合璧。