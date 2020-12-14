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疫情的煎熬

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

她眉頭深鎖，眼角刻著深深皺紋，一雙黑眼圈微微浮腫，眼睛則明顯充血，十分駭人。

她已經有超過一星期沒有真正休息過，最多睡上三小時就會自動醒來，怎樣也再難入睡。她乾脆起來，但除了撳手機就沒什麼可寄託了。她不停傳短訊，她深感肩負重責，要給人不斷提醒，危險就在面前，絕不能鬆懈。

回應冷淡，或完全沒有反應的，她會果斷直接打電話過去提點，每天最頻密接到她電話的是兒子和媳婦。要抓緊時機提醒他們了，卻不自覺地愈說愈急、愈講愈大聲，令聽者窘迫難耐。

她的神經繃得極度緊，情緒正處於失控的不安狀態。打從疫情爆發以來，她的狀況都是時好時壞，十分沮喪。

她的腦袋像裝上了超級電源，發動了就不能停下來，負面的思維在腦中來回穿梭。她多麼後悔那天出席了舊同事的午膳，其中一人有機會是帶菌者，跟那人同住的妹妹聽說是跳舞群組呀。

她真後悔讓丈夫去跟朋友行山，那個老陳的老婆很喜歡跳舞呀，天曉得她是否中招？儘管丈夫耐心解釋，說老陳的太太打從三年前膝蓋痛後，已再沒有跳舞了，她仍是未能釋懷。

她最放心不下的是一對孫子孫女，孫子的補習老師會去學跳舞嗎？孫女的鋼琴老師有去跳舞嗎？不得了，還是要鄭重提醒媳婦，趕快停止孩子的所有活動為上策。

她拿起電話等候時，沒有留意當時是凌晨5時呢。

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