上次談及村上春樹回憶父親的著作，令我想到另一位大作家白先勇回憶父親的作品「父親與民國︰白崇禧將軍身影集」。此書2012年出版，除了紀念父親，還記述了不少歷史考證，在文學界、史學界、出版界皆轟動一時。

白先勇看父親，顯然與村上春樹看父親完全不同。白先勇在父親去世多年後，認真梳理歷史，搜集了600多張照片、剪報、歷史紀錄，親自撰寫圖片說明，洋洋灑灑寫出8萬字的解說及小故事。

書中的重要主題，就是為父親抱不平。抗戰名將白崇禧，我們在香港 的中學歷史也有讀過，但在台灣 ，卻因為他與兩蔣之間的不和，而隻字不提，幾乎從歷史中被抹走。

全書洋溢着深厚的父子情。父親白崇禧念念不忘的，就是國共內戰時期，蔣介石不接受白崇禧東北戰場的戰略，種下國民黨 大敗的惡果，而蔣介石卻一直視白崇禧為戰敗的歷史罪人，甚至派特務監視。

「他深信自己功在黨國，他的歷史地位絕不是一些猥瑣的特務跟監動作所能撼搖」，「台南天壇重修落成，他替鄭成功書下『仰不愧天』的匾額。綜觀父親一生，這四個字他自己也足以當之。」

在蔣介石被公開的日記中，有不少批評白崇禧的紀錄。白先勇的著作，則是為父親重新澄清歷史、向他致敬之作。