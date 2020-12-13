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苦感文化

〈六合飛翔〉岑逸飛

苦與樂，好像是一個銅板的兩面。同一件事，悲觀地看，是苦；樂觀地看，可以化成樂。半杯水哲學提到，我們可以從兩個角度看半杯水︰樂觀的總是看杯子有水部分，看到希望和滿足；悲觀的只是關注杯子空的部分，總是嘆息水太少了，因而鬱鬱不樂。

想起余秋雨寫《文化苦旅》，據說是因為受了一位美國老教授的激發。這位教授雖然年老但卻冒險遊歷中國西南許多少數民族地區，使余秋雨萌發重新認識中國的願景，並產生對中華文化的思索與追尋。而他的文化苦旅之苦」，是在陳述中國很多讓人苦澀而又輝煌過的歷史。

談起這個「苦」字，可說是印度文化特色，佛家講苦感文化，人生本質是苦，教人如何追求精神超脫。佛家的四聖諦，以苦諦列首，最典型的苦是「貪瞋癡」這「三毒」之苦；當然還有生老病死、愛別離、怨憎會、求不得、五取蘊這「八苦」。苦有物理上、生理上、精神上。佛家說人身二十二根有「苦根」，苦是在所難免，整個人生便是一個充滿痛苦的過程。

但佛家雖然把人生定性為苦，卻沒有因苦而厭惡人生、鄙視生命，反而珍惜生命。

在六道輪迴，人道最為可貴，因為只有人才能禪定、出家、持戒、修行、了生死，生而為人，負有崇高使命、承擔重要角色。所謂「人生難得今已得」，人是解脫主體，也是解脫對象。

人間雖苦，可是化煩惱為菩提，苦痛也可化為喜樂。從這個意義上說，佛家從負面看人生，但修成正果也是樂的，這種樂不是世俗的貪欲、愛欲之樂，而是放下、解脫後的大樂。

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