執筆之日，英國 剛宣布這星期開始為民眾接種疫苗 ，高危社群及醫護人員可有優先權，這包括護老院的長期病患者和高齡長者及照顧他們的人員。這無疑是莫大喜訊，尤其是長者和家人們，因為誰都知道這群組於疫情 中，死亡率是最高的。

其實於同日，長居英國護老院的長者和家人有另一好消息，家人可以恢復正常探訪了！探訪者甫到達護老院，需要先進行快速測試，若半小時後結果是陰性的話，探訪者將獲准進入長者的房間與親人近距離相敘，可以熱烈相擁或隔著口罩親吻了。

過去九個月疫情肆虐期間，家人都只能極有限度的情況下探望長者，有隔著玻璃相望的、有遠距離在花園互相叫喊的。萬萬也料不到親人的一個擁抱或親吻，會於這一年間，變成了多麼遙不可及的奢侈事情，親人再能相擁，恍如隔世！

加拿大有研究顯示，於疫情中家人長時間未能探訪的長者，健康情況明顯轉差，有患認知障礙症的，情況更有急劇變壞的趨勢。普遍長者都變得意志消沉，就連起床洗頭扮靚的基本需求，都變成再沒意義了。

有見及此，加拿大護老院較早前都恢復了准許家人探訪，但不懂得是否防疫措施走漏眼，溫哥華近日就陸續有護老院長者確診，情況令家人極為擔心。

香港環境較為擠迫，更時有護老院爆發疫情的情況，家人卻只能誠心禱告，期望親人平安。終於有轉機了，大家都要努力撑住，救人疫苗已在咫尺了！