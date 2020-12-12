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避免政府缺錢關門 川普簽署一周臨時預算案

大勢

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

「商店關閉、打工仔被裁員」的陰霾籠罩全球，暫時難見曙光。

走過銅鑼灣、中環或尖沙咀的傳統旺區時，任何人都難免瞥向一間又一間的吉舖忖量。噢！這店經營超過二十年了，都熬不過結業的噩運。嚇！大品牌也要全線撤出嗎？

那邊廂英國幾乎天天都傳來結業的壞消息，昨天是Topshop，今天是Debenhams，明天又不曉得輪到誰了。即使Topshop的管理不是那麼差勁，時裝款式不是乏善可陳，品質可提升而價格又可調低的話，今天仍是敵不過世紀疫情的蹂躪。試想想，在全年多次Lockdown和打工仔轉為WFH的模式，普通人都毋須勤添上班服和周末狂歡的戰衣了，成衣生意自然是急降。即使是要添新衣逗自己開心嘛，網上多個熱門平台選擇繁多，價錢又便宜，那會數到Topshop？也許是氣數已盡了，用家都是貪新忘舊的。

飲食業更是重災區，即使是米其林餐廳也傳來陸續結業的消息，繼Chiswick的Hedone、Bristol的Wilks也宣布永久結業了。Port Isaac的Nathan Outlaw海鮮店則寧願主動放棄兩星榮譽，將店舖重新打造成較大眾化的餐廳，實行以退為進以求生存。

時勢從未如此嚴峻過，不委曲求存是不行了，就連星級主廚Michel Roux Jr.的兩星法國餐廳，於Lockdown期間也破天荒推出外賣餐盒，兩人餐收費為1300港元，大師也要紆尊降貴了。

那天上門來我家收集大件垃圾的年輕人，看上去像個斯文大學生。這裡最低工資每小時大概80港元，只要肯捱肯做肯變通，還是不會捱餓吧！

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