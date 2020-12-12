前陣子疫情 稍為緩和，大家都急不及待與朋友聚會，政府苦口婆心的勸戒巿民要保持警惕，第四波疫情還是出現了。最叫人難預料的爆發群組，竟然會是一群上流社會的闊太，放下了高貴雍容的外表，在會所裡與年輕「小鮮肉」纏綿起舞之際，竟把病毒傳遍社區。大家在擔心感染數字的同時，也留意到男女年齡的差別，女的平均60歲以上，男的多是30歲左右，這樣的組合，大概跳舞不過是幌子，情慾交易才是主調。

我們習慣把出賣肉體的男生叫「鴨」，不過在各菜系之中，粵菜是最少食鴨的，廣東人嫌鴨肉臊和肥膩，就只得燒鴨最為常見，除此之外，較為人熟悉的有「荔芋燜鴨」，不過近年總吃不出味道來。一般都認為這菜式源自順德的「狗仔菜」，就是燜狗的意思，把肉放入鐵鑊中爆炒之後，然後放入瓦煲裡，加陳皮、老抽、柱候醬等去除異味，用小火燜熟。不過香港 禁止食狗肉，廚師用原本燜狗的方法，轉移到烹製肉質稍韌的鵝、鴨上，配料多數是口感鬆糯的食材，例如芋頭、馬鈴薯之類，既可以吸收油膩，又可以增加飽肚感，是鄉土風味菜的特色。問題是燜菜的前設是肉質韌的老鴨，現在巿場上的鴨都是剛足齡的，肉質較嫩，廚師大大縮短了燜煮的時間，但鴨肉也未有時間充份吸收醬料味道，得出來的鴨肉自然不及老鴨的惹味。而且鴨的油脂較多，燜煮後，鴨皮變韌，還是以燒烤這烹調方法，把鴨皮燒得脆嫩可口，才能得到大眾的歡迎。

除了燜鴨之外，廣東扒鴨也曾經是為人熟悉的鴨菜，大概是從滬菜「八寶鴨」改良成粵菜版本，昔日的婚宴酒席，扒大鴨會是一道重要菜式，鴨身內則加入冬菇、鹹蛋、瘦肉、糯米等餡料，也有的會加入海參，讓海參的膠質溶入芡汁中，跟酥軟的鴨肉一起入口，每啖都能品嘗出醇厚的滋味。不過，這道菜頗費功夫，不符合酒樓高效率的原則，也慢慢地失傳了。

鴨菜在巿場上只剩下燒鴨一道，其他的都難找到位置，不過經這次疫情爆發，「跳舞鴨」可能會成為了香港的特色。事實上，現今男女平等，婦女早已不再躲在廚房裡，埋頭苦幹的為家人準備晚餐，說道品嘗鴨的話，大概這班熱中舞池的婆婆們，會有更豐富的獨到見解。