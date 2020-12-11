回校參加中學畢業六十五周年紀念活動。後排站立是今天校長、主任和同學會會長。前左二為作者。（圖：作者提供）

澳門 有座蘇州園林式花園「盧廉若公園」，主人為清末一位叫盧九的官紳，本是澳門肉販，由於膽色過人，又有交際手段，進軍賭業，還交上兩廣總督大人，得到朝廷官職，計畫在廣州開賭場。豈料兩廣總督換人，新官不買帳，徹查盧九劣行，沒收其名下財物將他驅逐回澳門。官祿財物盡失，盧一氣之下上吊自殺。人去卻在澳門留下一座有蘇州園林特色的花園別墅，有座歐式兩層大樓，荷花池、九曲橋、長廊、太湖石景、觀湖賞月的春草堂和八角亭等，園內廣植奇花異果。盧九命名為娛園，澳門人俗稱為盧家花園。

抗日戰爭爆發，教會主辦的培正學校租用此花園作為校舍成澳門培正盧家花園分校。筆者由小學一年級到初中畢業都在此園林美景校舍中度過，在鳥語花香優閒氣氛中成為樂觀少年進而迎來青春日子。

初中時是寄宿住校生，我的床位位於一小雜物房門口，老宿友說當年盧九就在裡面吊頸自盡的，嚇得我頭半個月內無法安然入睡。

學校由基督教浸信會主辦，注重品德教育，羅致一批優秀老師，學生都是熱愛生活又有文化新一代，他們畢業離校後，仍以紅藍（校服顏色）健兒自豪。每年校慶兼同學日相約母校團聚。1979年是我們畢業金禧紀念年，同班舊友共有四十人回校。以後每逢五和十周年也有特殊紀念活動。2014年是離校六十周年，我們全班連家屬來自世界各地三十多人返校慶祝。2019年畢業六十五周年紀念，同班同學回校登台掛獎牌的只得六位，都是八十多歲耆老，筆者乃唯一來自海外，其他老友分散全球。老兵不死，只是凋零。

當年祖國河山像太陽，只欣賞耀眼光芒，我們學生分別有命名為太陽及鐵流的讀書會，燃燒起青年壯志，我們出黑板報油印刊物歌頌新事物，一窩蜂地投身母親的懷抱，義無反顧地告別盧家花園回國升學 去。

豈料十多年後我要晝伏夜行偷跑到珠海投身大海泅向魂牽夢縈兒時嬉戲之地，為的是尋回失去多年的盧家花園之戀。

一個月後我踏上香港 土地，重新開始我的人生。一年後我有了回港證，可自由出入香港，與等待我多年的女友成婚，蜜月旅行就是去澳門。我們是澳門讀中學的同學，有共同的過往，有相同經歷，有共同的話題。

我倆重遊盧家花園，園林景物依舊，走過九曲橋看盛開荷花，低頭穿越假石山，當年小樹已成林蔭。八角亭仍在，曾用作敎員休息室。記起一段往事，同班林姓同學從家裡帶來一把手槍，向八角亭旁樹上掛著作供敲上下課用鐡板開了一槍，子彈殼反射擊破八角亭玻璃，驚動到老師，引起一場不大不小風波，如今林同學早已作古，掛鐡板的小椏枝已成參天大樹。

原以為我們夫妻只是中學同學，豈料我談到小學有個陳姓班長帶個金銯眼鏡時，妻說那人也是她同班同學，原來我倆早在小學已是書友，只是無騎竹馬來，又無舉頭弄青梅。但千真萬確我們是青梅竹馬，兩小無猜，盧家花園之戀提早到小學雞之年。