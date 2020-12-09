劉德華新戲 素人演技好

睇完劉德華新戲《熱血合唱團》友好優先場接受訪問，被問到片中33位新生代演員表現如何？即時畀like一班新演員，演出自然，貼地有真實感。

其中兩位演員甚有觀眾緣︰13歲飾演小龍的姚學智，樣子討好，眼神叫人憐憫；演典型廢青馮信希的王智騫樣子俊朗，17歲，帶點反叛，有謝霆鋒出道時的影子，跟劉華對戲也接得住，演出有爆炸力。其他新演員甚投入演出，真情流露，在劉華帶領下，牽動觀眾情緒，跟他們一起哭、一起笑。如果劉華拍此片背後的使命是培養新生代演員，他得咗！

故事講述劉華是美國 著名華籍指揮家，有音樂界鐵血教官之稱，他應邀回港參加「熱血合唱團試驗計畫 」，使命是將Band 3學校的頑劣學生組成古典音樂合唱團，目標是在「校際合唱團比賽」奪獎，任務艱巨，受各方恥笑。劉華透過音樂，經歷汗水與淚水，生命影響生命下，將這批被視為垃圾的學生，重新振作、重建自信，充滿正能量，最後昂首站在台上大合唱，有治癒感。電影 金句「人生要為自己熱血一次」，勵志，英文戲名《Find Your Voice》，鼓勵年輕人堅持信念。電影結局倒出乎意料，但不在此劇透了，電影已於11月26日在香港 開畫。