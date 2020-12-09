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決不能說的話

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

這天是她七十大壽的好日子，子孫滿堂為她慶祝，家人共有三十多人。

她臉上的微笑卻有點兒僵硬，嘴角開始下沉，雙眼時不時會瞥向入口處。她多麼渴望老三會突然出現啊，像甚麼都沒發生過的跟她祝賀，她是肯定會迎上前把他擁在懷裏的。可是，她心底的渴望，跟以前同樣落空。

她已不記得最後一次見老三是多少年前了，是二十年、三十年？她卻清楚記得那次老三離家前的每個細節和他吐出的每句話：「你這樣的母親我唔稀罕呀，我以後係生係死都與你無關，我唔會再望你一眼，永別啦！」自己的親生骨肉，怎會說話如此惡毒？每次想起，她的心頭都會悸動難息。

她清晰記得兒子說過的惡毒話，卻壓根兒不記得自己說過的惡言比他的還更猛：「你走啦！走咗就永遠唔好返嚟，我當無生過你呢個忤逆仔，就算你喺出面被人斬，我都唔會理你！」有些話是萬萬不能吐出口的，說了就萬劫不復，走不回頭。

兒子果然頭也不回地走了，起初還以為他的怨氣平息後，會回家求她原諒；但母子同是情緒起伏相當激烈，卻又愛面子如命的人，一去就不會回頭了。母親啖氣倒是早已平息了，若他肯回家，她是會裝作甚麼事情都沒發生過的；可是大女和次女都去勸過了，連丈夫也曾親自出去遊說過，老三還是堅決不肯回家。

久而久之，大家都已沒有再提起他了，彷彿這個兒子她是當真沒有生過了。可是，數十年來，她的心其實像拼圖般缺少了一塊，永遠也不能完整了。

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