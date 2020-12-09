佛家修來世，關鍵在一個｢悟｣字。佛家的｢悟｣，與｢迷｣對稱。星雲大師說：「迷和悟只在一念之間；一念迷，就是凡夫，一念覺，就是佛祖；所以有謂『佛是已覺悟的眾生，眾生是未覺悟的 ...』」事實上，｢悟｣的境界是追求對人生、宇宙的價值和意義的深刻把握，達致整體通融，對生命真諦的體認。｢悟｣是意義的轉化，精神的轉化，生命的轉化。

禪宗講悟，通過生命體驗的提升，沒禪沒悟，沒悟亦無禪，兩者密不可分。而若能實現這種終極追求，就是解脫；不過，悟的時間，有遲有疾，由此又有漸悟和頓悟之分。即使解悟或證悟，也分漸悟與頓悟，漸悟循序漸進，頓悟是當下的覺悟。

一個｢悟｣字，又使人想起《西遊記》的三劍俠，孫大聖美猴王是悟空，豬八戒是悟能，沙僧是悟淨，都是｢悟｣字輩。據說當時須菩提門下，要修收十二代弟子，法名第一個字排下來分別是｢廣大智慧真如性海穎悟圓覺｣，輪到三劍俠第十輩弟子，剛好是｢悟｣字開頭。稱為悟空，因為佛家以九最大，十是相當從零開始，等於是空。更何況，佛家講四大皆空，萬法皆空，緣起性空，空無自性，五蘊皆空，若能悟空，真的是與佛有緣了。

再看悟能，應是學習能力的提升，頗有儒家的色彩。至於悟淨，淨是淨化，有如老子說的：「損之又損，以至於無。」佛家講空，道家講無，悟淨是扮演道家的角色。可見悟空、悟能、悟淨，這三個人物，是儒、道、釋一爐而冶，用一個｢悟｣字串連起來，發揮了不同的作用，妙哉！妙哉！