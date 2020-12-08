周星馳 與前度于文鳳為7000萬佣金打官司，推翻了「凡是用錢可以解決的問題，便不是問題」這句說話。據報導，周星馳身家逾30億，于文鳳家世顯赫，是千金小姐，7000萬對兩人來說，絕非天文數字，他們各自請大狀出庭，律師費也不菲，其實兩人大可以「坐低，飲杯茶食個包」好好商量和解，沒想到向來超緊張私隱的周星馳，明知上庭會成為焦點，不少私生活會被披露，出乎意料，他仍堅持法庭見，貫徹他向來「你估我唔到」作風。

其實很多周星馳的電影 金句，用在這官司上，頗為應景引人發笑。如有雷同，實屬巧合。

《食神》金句「爭咩呀？兩樣溝埋變做瀨尿牛丸呀笨！」一方爭不付，一方爭追討，加上13年戀情，變做甚麼才對？13年對女方來說，就如《逃學威龍》金句︰「青春對我嚟講同貞操一樣重要，Sir！」《行運一條龍》金句︰「追女的方法只有兩個字︰英俊！但如果你覺得自己不夠英俊，沒事，不英俊不要緊，有錢就行！」諷刺的是，周星馳兩樣都有，卻仍是單身。「如果係都要喺呢份愛加上一個期限，我希望係，一萬年。」

根據周星馳口供，「一萬年」改為「一千萬」更貼切。官司誰勝誰負，就看法庭相信誰食了「誠實豆沙包」。在庭內周星馳嚴肅少話，在庭外則不失搞笑本色，跟記者粉絲有講有笑。戲裡戲外，繼續娛樂大家，就差高潮一幕︰兩人在法庭狹路相逢。