友人憤懣嘀咕：「我哋真係好守規矩，戴口罩、保持社交距離 ，盡量減少群組活動，人人都有犧牲，大局為重呀！你點想到會有些人咁自私自利，罔顧疫情 去勁歌熱舞，天天活動多多通處跑，香港 真係俾呢啲人累死！」

這個世紀病毒最懂整治那些自私自利、囂張跋扈、高估自己卻低估疫情、害怕寂寞又不願意一分鐘靜下來的人。可恨的是這些人會禍及無辜，他們自己未必會病發，卻會將病毒傳給身邊的親人好友，請問於心何忍？這個病毒卻倒是挺公平的，姑勿論是富或貧，若不自律，中招的機會均等。

那邊廂英國的疫情稍有回落，由Lockdown前的每天2萬多宗確診，略為減至一半。但有民眾已按捺不住了，數百人跑到市中心抗議抗疫措施嚴苛。自由表達意見是可以接受的，但有些標語卻令人非常反感，類似是「我的身體、我的健康，由我決定！」閣下不介意染病，確實是你的自由，但病了送院誰來照顧你？若醫護人員因你而送命，那又公平嗎？可恨的是有該等自私思維的人確實不少。

那麼加拿大的情況又如何？長居溫哥華的好友有以下論述：「這裡情況愈來愈差，就快追上今年三月最差的狀況了，很多人仍然抗拒戴口罩，又不肯保持社交距離，不少人還偷偷在家開派對。比如先前不准到護老院探望老人家，被喻為是有違人道，所以已恢復探訪了，但戴口罩和量體溫的強制措施，卻執行得甚鬆散，有護老院已爆發疫情……」。

在地球村裡，只要有一個人不安全，我們每個人都不會安全了。