身在美國 洛杉磯，可以嘗到各式各樣的麵包。歐美籍人士傳統偏愛簡單麵包，近年又興吃麥包，塗上牛油佐餐，有如北方人進食饅頭。

華人城市有商戶經營台式和港式麵包店，相較之下，我還是覺得港式的較合口味。有間以香港月餅馳名字號命名之產品最正宗。台式店麵包麵粉發得不夠鬆軟，吃在口中有點濕立立感覺，黏在口中怪怪的，而且麵包表皮掃上過多的油，有點黏手，台式麵包花樣很多，䶢甜俱備，美中不足是多油又過甜。

居港時最愛吃的是提子麥包，長長欖核形狀，鬆鬆軟軟，含在嘴中，咬到提子乾，特別搭。旺角的車厘哥夫和ABC兩店的提子麥包最合我心意。回港後曾循舊址覓店，車厘哥夫移到水渠道縮在商場不大顯眼的一角，ABC則消失了。

北京 上學時不太適應北方膳食，但吃過一款水果麵包，印象難忘，麵粉中摻有蘋果提子乾等，甜甜的嚼在嘴中感覺真不錯。

麵包中最回味的是兒時在澳門 吃到剛出爐法國麵包，在晚上小販將熱烘烘脆皮麵包用毛巾包裹，放在一個大餅乾鐵罐中，沿街叫賣，「卜卜脆」叫喊聲，每個只售葡幣一角錢，開夜車趕功課時肚子有點餓，正好填胃，皮脆內軟，食後滿足感的記憶維持到如今。

對的時間和環境，簡單如麵包，更勝山珍海味。