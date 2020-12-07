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活著的意義

〈六合飛翔〉岑逸飛

鬼神在孔子口中，是「敬鬼神而遠之」。孔子提過，神的特點：「夫微之顯，誠之不可掩」，也就是從隱微到顯著，其真實和靈驗，都是不可掩蓋的。中國文化沒有上帝，卻有鬼神。甚麼是鬼神？「易繫辭上傳」有云：「原始反終，故知死生之說。精氣為物，遊魂為變，是故知鬼神之情狀。」生死流變的意義，深蘊於卦爻之中，精氣凝聚是神，精氣遊散則為鬼。

三國時易學家虞翻的解釋是：「魂，陽物，謂乾神也。變，謂坤鬼。乾純粹精，故主為物。乾流坤體，變成萬物，故遊魂為變也。」

不過靈魂不朽的看法，在佛學上反而並不接受，因為在緣起緣滅的理論站不住腳。一切事物，不論物質或精神，都是生滅無常。佛學講因緣生法，自性本空，而人活著不是一世，卻有多世，並以第八識阿賴耶作為連貫生命流變的主體。

這第八識是一切業因倉庫，倉庫總管是第七識末那，搬進搬出是第六識的意識，製做作業是前五識眼、耳、鼻、舌、身。而第八識功能，雖在儲存，卻不是個守財奴，既可存款，又可提款，種子而現行，現行而種子，在無數過去和未來世的因果迴轉，構成生死相續，除非擺脫輪迴，才得解脫。

總之，無論是哪種哲學，或哪種宗教，都反對自殺。生命層次的提升，先要尊崇和珍惜一己生命。在宇宙萬物之中，人最尊貴，所以易學將人與天地並稱｢三才｣，人在天地之中，頭頂天，腳立地，因而活著本身，有其莊嚴意義。人生在世，不管信什麼，只要存好心、說好話、做好事，始終有益無害。

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