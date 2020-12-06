近年社會似乎出現自殺潮，特別是青少年，稍受挫折，動輒便嚷著要死。現代人的抗壓力很低，原因也許在於精神空虛，不懂得做人意義和生命價值，才會輕率結束生命。許多時，自殺只是出於一時衝動，自殺前其內心多半充滿沮喪、悲觀、絕望。若要他懸崖勒馬，剎那間改變主意，便必須在觀念上作一次大的改變，覺得並不是生無可戀。

「自殺」誠然是大不幸，也是人間的悲劇。雖然說人生是苦，許多人會被感情、婚姻、生計或債務所困擾，但自行了結一己的生命，真的能夠一了百了嗎？自殺者其實是在逃避責任，把責任拋給了別人，或是將問題轉嫁給社會。但人死了真的有如燈滅嗎？暫且不提人死之後會否輪迴轉世的問題；或是上天堂或是下地獄等宗教性的論辯，一個眼前的事實，便是自殺會為令家人和社會帶來沉重的負擔。

人沒死過，或者沒試過死而復生，怎可以堅信人死後一無所有？人死後是否有另一個世界，或進入另一個空間，或者有待證實。我只知道，古往今來的大宗教家、大哲學家，莫不認為靈魂存在。在歐洲，自古希臘的蘇格拉底、柏拉圖、畢達哥拉斯以至近代的叔本華，都主張心靈不滅；至於猶太 教的摩西、基督教的耶穌、伊斯蘭教的穆罕默德，都持同樣看法。

在中國 ，《中庸》引述孔子之言︰「鬼神之為德，其盛矣乎！視之而弗見，聽之而弗聞，體物而不可遺。」講鬼神的盛大德行，無處不在。又引《詩經》所言︰「神之格思，不可度思！矧可射思！」形容神的降臨難以揣度，不可怠慢不敬。