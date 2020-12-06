我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山周日實施新居家令 禁戶外用餐 重擊華埠餐飲業

我確診 暫停我60天會員…否則去健身房「對每人咳嗽」

芬蘭的新冠肺炎歌劇

〈每日驚艷〉張宏

新冠肺炎疫情再次大爆發，人人驚心，躲在家避疫。這令我想起芬蘭人的幽默。他們為了宣揚抗疫，將莫札特的知名歌劇《女人皆如此》（Cosi fan tutte）改編成為新冠肺炎歌劇《Covid fan tutte》，大受歡迎，在音樂界掀起旋風。

話說芬蘭國家歌劇及芭蕾舞團（Finnish National Opera and Ballet）原本演出大型歌劇，卻因疫情而被迫取消，劇團指揮及主唱的女高音忽發奇想，索性將疫情下稀奇古怪的情況，按照莫札特名作的音樂重新改編。

故事主角由一位女高音歌唱家開始，她在疫情期間被迫滯留芬蘭，失去工作，也沒有收入，還要在住所隔離。

歌劇描寫疫情下的人生百態，其中一幕講述老人院全部禁止探訪，長者有如坐監。兒子手持鮮花，在樓下晚風中傾訴想念，年邁的母親則被關在房中，懷念近在咫尺卻不能相見的家人，兩人的詠嘆調配以莫札特的音樂，令人黯然。

這部罕有的「現代」歌劇角色，還有身穿花裙的衞生部長、急救病人的醫生、召開記者會的官員、網上見面的平民等，配以大家熟悉的歌劇音樂，笑中帶淚。

此劇今年8月於赫爾辛基首演，轟動一時。第一場演出配以英文字幕，可於網上免費收看，直至明年3月30日為止，有興趣的朋友不妨上網看看。

歌劇 疫情 新冠肺炎

上一則

我的優缺點

下一則

珍惜生命

延伸閱讀

加州衛生官員：做好抗疫5建議 為健康把關

加州衛生官員：做好抗疫5建議 為健康把關
華府前線網站 為抗疫服務搭橋

華府前線網站 為抗疫服務搭橋
繼查理王子之後…歐洲王室再淪陷 瑞典王子伉儷染疫

繼查理王子之後…歐洲王室再淪陷 瑞典王子伉儷染疫
波士頓音協合唱團 雲端獻演

波士頓音協合唱團 雲端獻演

熱門新聞

五香牛肉麵

2020-11-28 02:00
張曉剛「血緣—大家庭2號」，以9803萬,000港元成交，一舉刷新藝術家拍賣紀錄。(圖:佳士得提供)

佳士得香港秋拍締「天價紀錄」亞洲市場大爆發

2020-12-04 19:43
拍前低估價1億2000萬港元的常玉「八尾金魚」，以約1.7億港元成交。(圖:香港佳士得提供)

身價直追裸女畫！常玉「八尾金魚」拍出1.7億港幣天價

2020-12-02 19:56

看破不說破

2020-11-29 02:01

美國夢的背後

2020-11-30 02:00

養兒伴老

2020-12-02 02:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
政大才女下嫁洗碗工 遭狠殺成箱屍 2幼女伴母屍3天

政大才女下嫁洗碗工 遭狠殺成箱屍 2幼女伴母屍3天
「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡

「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡
為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機

為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機
「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

鄰居深夜狂叫床20分鐘不停 網紅直呼：喪屍加AV女優

鄰居深夜狂叫床20分鐘不停 網紅直呼：喪屍加AV女優