新冠肺炎疫情 再次大爆發，人人驚心，躲在家避疫。這令我想起芬蘭人的幽默。他們為了宣揚抗疫，將莫札特的知名歌劇 《女人皆如此》（Cosi fan tutte）改編成為新冠肺炎歌劇《Covid fan tutte》，大受歡迎，在音樂界掀起旋風。

話說芬蘭國家歌劇及芭蕾舞團（Finnish National Opera and Ballet）原本演出大型歌劇，卻因疫情而被迫取消，劇團指揮及主唱的女高音忽發奇想，索性將疫情下稀奇古怪的情況，按照莫札特名作的音樂重新改編。

故事主角由一位女高音歌唱家開始，她在疫情期間被迫滯留芬蘭，失去工作，也沒有收入，還要在住所隔離。

歌劇描寫疫情下的人生百態，其中一幕講述老人院全部禁止探訪，長者有如坐監。兒子手持鮮花，在樓下晚風中傾訴想念，年邁的母親則被關在房中，懷念近在咫尺卻不能相見的家人，兩人的詠嘆調配以莫札特的音樂，令人黯然。

這部罕有的「現代」歌劇角色，還有身穿花裙的衞生部長、急救病人的醫生、召開記者會的官員、網上見面的平民等，配以大家熟悉的歌劇音樂，笑中帶淚。

此劇今年8月於赫爾辛基首演，轟動一時。第一場演出配以英文字幕，可於網上免費收看，直至明年3月30日為止，有興趣的朋友不妨上網看看。