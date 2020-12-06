甚麼爸媽的嘴臉最討厭？

當了爸媽之後，要急起學習的，委實是數之不盡。除了是努力學懂如何積極、樂觀和進取地帶引子女走上成長路，還要虛心管好自己的嘴臉，因為從此有雙小眼睛會無時無刻地盯著你瞧，會毫無疑問地模仿你的一言一行呢！

然而，有些爸媽的嘴臉卻是特別討人厭的。

有些爸媽會不自覺地嘴巴不停炫耀著最引以為傲的子女：「我個細女好叻㗎，全級考第一，我都毋須督促佢嘅！」「我細女好鍾意彈琴㗎，老師都讚佢有天分……」有人問：「咁你大女呢，唔見你提嘅？」「唔好講佢！呢個女無用嘅！」條件沒那麼優秀、成績考得不夠叻的，就連自己爸媽都看扁自己，這類孩子真倒楣，該等勢利冷漠的爸媽嘴臉很討厭。

有些爸媽的嘴，儼如刻著一個「錢」字，天天說個不休，十分討厭。「喂！你知唔知我花咗幾多錢俾你學呢樣嗰樣，你依家要半途而廢，我咪total loss？」「你食我嘅、穿我嘅，你有乜資格駁我嘴？除非你賠番晒啲米飯錢俾我啦！」錢！錢！錢！聽見都煩。

有些爸媽深愛自己的子女，眼中卻只有自己的孩子。自己的子女是寶，人家的孩子卻看成賤過草。這類爸媽會終日橫眉怒目地罵人家的孩子，比如是「你啲死蠢唔死都無用，拖慢晒全班嘅進度，阻住我嘅孩子學習！」這類爸媽還會經常罵司機、罵工人、罵侍應等，極之討厭！

討人厭的爸媽最後有機會孕育出兩種孩子：一是跟爸媽一個模樣的糗臉孩，二是視爸媽為恥，凡事跟爸媽對著幹的反叛兒呢！