我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山周日實施新居家令 禁戶外用餐 重擊華埠餐飲業

我確診 暫停我60天會員…否則去健身房「對每人咳嗽」

甚麼爸媽的嘴臉最討厭？

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

當了爸媽之後，要急起學習的，委實是數之不盡。除了是努力學懂如何積極、樂觀和進取地帶引子女走上成長路，還要虛心管好自己的嘴臉，因為從此有雙小眼睛會無時無刻地盯著你瞧，會毫無疑問地模仿你的一言一行呢！

然而，有些爸媽的嘴臉卻是特別討人厭的。

有些爸媽會不自覺地嘴巴不停炫耀著最引以為傲的子女：「我個細女好叻㗎，全級考第一，我都毋須督促佢嘅！」「我細女好鍾意彈琴㗎，老師都讚佢有天分……」有人問：「咁你大女呢，唔見你提嘅？」「唔好講佢！呢個女無用嘅！」條件沒那麼優秀、成績考得不夠叻的，就連自己爸媽都看扁自己，這類孩子真倒楣，該等勢利冷漠的爸媽嘴臉很討厭。

有些爸媽的嘴，儼如刻著一個「錢」字，天天說個不休，十分討厭。「喂！你知唔知我花咗幾多錢俾你學呢樣嗰樣，你依家要半途而廢，我咪total loss？」「你食我嘅、穿我嘅，你有乜資格駁我嘴？除非你賠番晒啲米飯錢俾我啦！」錢！錢！錢！聽見都煩。

有些爸媽深愛自己的子女，眼中卻只有自己的孩子。自己的子女是寶，人家的孩子卻看成賤過草。這類爸媽會終日橫眉怒目地罵人家的孩子，比如是「你啲死蠢唔死都無用，拖慢晒全班嘅進度，阻住我嘅孩子學習！」這類爸媽還會經常罵司機、罵工人、罵侍應等，極之討厭！

討人厭的爸媽最後有機會孕育出兩種孩子：一是跟爸媽一個模樣的糗臉孩，二是視爸媽為恥，凡事跟爸媽對著幹的反叛兒呢！

上一則

我的優缺點

下一則

珍惜生命

延伸閱讀

昔日天后華原朋美甩肉 否認濫用藥物

昔日天后華原朋美甩肉 否認濫用藥物
我的彈唱人生

我的彈唱人生

美而艱辛的梯田

美而艱辛的梯田
周杰倫是他的私生子？當事人回應了…

周杰倫是他的私生子？當事人回應了…

熱門新聞

五香牛肉麵

2020-11-28 02:00
張曉剛「血緣—大家庭2號」，以9803萬,000港元成交，一舉刷新藝術家拍賣紀錄。(圖:佳士得提供)

佳士得香港秋拍締「天價紀錄」亞洲市場大爆發

2020-12-04 19:43
拍前低估價1億2000萬港元的常玉「八尾金魚」，以約1.7億港元成交。(圖:香港佳士得提供)

身價直追裸女畫！常玉「八尾金魚」拍出1.7億港幣天價

2020-12-02 19:56

看破不說破

2020-11-29 02:01

美國夢的背後

2020-11-30 02:00

養兒伴老

2020-12-02 02:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
政大才女下嫁洗碗工 遭狠殺成箱屍 2幼女伴母屍3天

政大才女下嫁洗碗工 遭狠殺成箱屍 2幼女伴母屍3天
「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡

「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡
為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機

為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機
「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

鄰居深夜狂叫床20分鐘不停 網紅直呼：喪屍加AV女優

鄰居深夜狂叫床20分鐘不停 網紅直呼：喪屍加AV女優