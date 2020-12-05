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啓德機場送行

〈香江往事〉巫嘉清
送大姊於啓德機場。(作者提供)
送大姊於啓德機場。(作者提供)

1966年8月，大姊終於圓了出國深造夢。許多年大姊都是撑起幫忙家計的主要支柱。現在終於可以放下擔子，去美國追尋自己新的天地。

那年代坐飛機遠行是很重要的大事，家人親友們都早早聚會在機場送行。出門的人更著意打扮，姊姊那天穿了媽媽親手縫製的一件橙紅色洋裝，領口及裙腳有白花邊蕾絲滾邊，也用剩下的布料及花邊做了一條頭巾，配上白皮包白小高跟鞋，大姊的大方美麗風采，令我們很以為傲。

當年的啓德機場，可以自由進出，遠行的人個個都有一大堆家人親戚同學朋友來道別，通常好像看到的都是喜氣洋洋的多，當然痛哭傷別離的亦大有人在。

我們雖然不捨大姊遠去美國，但知道這是她的夢想，她人生路的轉折處，也是以後弟妹們出國的橋梁支柱，心中都為全家第一個去美國讀書的她歡喜開心，興奮之情大大超越了離別之愁。

照相留念是送飛機的重要事，機場大廳裡人太多，我們就在機場外面拍照。與大姊留下這差不多一甲子前的照片。

而大姊這一別，就再沒有回香港居住過了，雖然她後來的退休心願是搬回香港，享受可以一出門便吃盡大小美食的方便，不需再為廚事忙，她可以做隨心所慾的「懶蟲」，埋頭於書報戲劇音樂舞蹈電影電視等等不事生產，而她認為是人生最好的享受！ 她沒有什麼其他奢望，只想兒子成人獨立後，她就搬回香港過她簡單快樂的日子。

只是天不從人願，她等待著的日子來到，獨子成材做了律師，她可以自由回歸尋舊夢之時，卻因癌症病逝，息勞歸主。人生的際遇不是自己選擇，當年大姊出國追夢，很滿意夢想成真，誰知道走了一圈之後，要的夢竟是當年自己丟棄的，渴望的竟是那麼簡單的生活。

如今大姊歸回天家已十多年，對她的愛惜思念是永遠的！

機場 美國 香港

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