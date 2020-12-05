《易經》的八卦 ，可與人體內外的結構關聯。八卦與人體外部八體對應，以震卦代表左臂、巽卦代表左肩、離卦代表頭部和眼睛、坤卦代表右肩、兌卦代表右臂、乾卦代表右足、坎卦代表下竅、艮卦代表左足。至於內臟的對應關係，震卦是肝、巽卦是膽、離卦是心與小腸、坤是脾、兌卦是肺與氣管、乾卦是大腸、坎卦是腎與膀胱、艮卦是胃。

其實不同人的體質，也有各自的養生之法。如今的術數師有所謂以五行觀人，看人的面相，將人分為金、木、水、火、土共五類。但在養生方面，若以八卦觀人，更為實用。例如乾卦人是頭圓而大，胸廓發達，骨骼良好，性情平和，但易患肺燥、腸燥、易於便秘、哮喘，宜多吃清涼潤肺食品。若是坤卦人，特點是敦厚老實，穩重實幹，但做事緩慢，其體質是濕氣過重，常見脾病，或痰多水腫，養生宜多用燥，以溫燥食物克制濕氣，宜多吃羊肉、辣椒和生薑之類。

再看坎卦人，面青偏黑，臉長而瘦，耳朵則大，其特點是城府頗深，攻於心計，身體方面易患腎虛，腎虛者腰痠腿軟，頭昏耳鳴，應少吃寒涼之物，多吃溫補食品，也宜吃花生、芝麻、魚類、貝類以至燕窩。若面相是頭小身短，面色紅潤，眼睛不大，應屬離卦人，要注意心血管病和眼病，因為多陽少陰，火氣旺盛，切忌吃辛燥食物，宜多吃保健休閒食品，例如何首烏應是首選，其他如紅薯、桂圓、蓮藕亦佳。此外，便是巽卦人的特質，一般易患肝弱，應該多注意補肝，切忌亂發脾氣，這樣會損肝火，或者可多飲雞精。