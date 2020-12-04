在中國 的傳統文化，《易經》是群經之首。此書講陰柔相濟，剛柔有應，由宇宙的法則，推演到人生的法則。由《易經》而說到養生之道，因為現存世界上最古老的一部醫書名叫《黃帝內經》，便是深受《易經》的啟發。

《黃帝內經》對於後世中醫學的理論與實務，頗有深遠的影響。此書相傳是黃帝與岐伯、雷公、伯高等多位大臣討論醫學的記述，在《四庫全書》中列入子部醫家類。

此書約成書於戰國至秦漢時期，在東漢至隋唐時期仍繼續修訂和補充，其內容貫串了陰陽五行、太極八卦 ，強調人體同宇宙，存有對應的關係，即所謂｢天人合一｣，其基本原則是｢順自然」和「保正氣｣。

中國人所講的養生，是養性，或者可叫攝生。《莊子》便有《養生主》篇，其重點在於現實的生命，應該有怎樣的生活哲學。莊子主張，生命與生活是人生的大事，需要深刻的思考來面對之。而在莊子的《養生主》篇，提及了許多具體操作的養生智慧，例如｢全生保身｣、｢委於自然｣、｢安時處順｣等。

｢養生｣之｢養｣，是保養、調養或補養；｢養生｣之｢生｣，是生命、生存和生長。養生的首要是健康，其次則是要看所生活的環境。以《易經》來看健康，用陰陽看人體的病理變化，疾病的發生源於陰陽失衡，而治療的手段便在於調整陰陽，使之恢復相對的平衡。

以《易經》來養生，是精、氣、神的陰陽調和，達致精充、氣和以及神全。這種養生之道，是根據生命發展的規律，防患於未然，才能頤養天年，一早做好預防措施。