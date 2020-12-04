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五音不全 也可組合唱團？

〈每日驚艷〉張宏

疫情之中，我和新亞合唱團的團友一直沒有機會練習，改為上網課，聽指揮朱總講解音樂歷史、樂理及趣事，增廣不少見聞。

他提及英國一個合唱團真人秀節目《The Choir》，值得跟大家分享。

合唱竟可帶起真人秀的收視熱潮，可見英國人對音樂的熱愛。節目始於2006年，年輕指揮Gareth Malone為一所從來沒有合唱團的平凡中學，創辦一個合唱團。過程被BBC拍攝為紀錄片，從他為160名學生試音，挑選其中30多人組成合唱團，到短短9個月的密集訓練後，一同參加2006年的世界合唱團大賽。

這一班初學者從五音不全到經歷地獄式訓練，還要克服膽怯，一同發揮小宇宙，與全球合唱團較量。最後雖然沒有獲獎，但學生們勇於歌唱的過程感動全國。

Gareth Malone成功掀起合唱團旋風，變身合唱團「伯樂」。他其後巡迴全國，繼續真人秀，發掘從未唱過歌的人組成合唱團，包括男生合唱團、軍人太太合唱團、辦公室合唱團、運動員合唱團等等。光是看他們從五音不全到登台表演的奮鬥經歷已很感動人心。

這位指揮，既可做自己喜愛的事，又能推廣音樂，且得全國讚美，滿足感爆燈，一定是全英國最快樂的指揮。

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