在英國 ，曾嘗過無數大小館子的英式下午茶，姑勿論是任吃的手指三文治或各款餅點，沒有一家是一模一樣的，儼如是世界小姐的各國佳麗，每家的漂亮餅點都各有特色和個性。

唯獨只有主角是絕不能缺，那是Scones，不吃最少一個英式鬆餅，又怎算是嘗過英式下午茶？

最標準的一個英式鬆餅，外形看上去飽滿可愛，拿上手有種踏實的滿足感，送進嘴裡感到外脆內軟，跟Clotted Cream是絕配。

但說也奇怪，我吃過數之不盡的鬆餅，外形與味道卻從來不會一樣，有些顏色較深、有些較蒼白、有些大大個、有些則短小精緻、有些太硬似餅乾，也有些咬一口就鬆散了。

那麼，究竟哪一家的鬆餅最好吃？答案可能是任何一個平民百姓家，因為那裡才可嘗到媽媽為孩子新鮮焗出來的鬆餅，溫度仍暖的自然狀態是最好吃的。

沒錯，英國普通家庭都流行自己焗鬆餅的，輕易得像我們入廚房煮個麵。做法說來也簡單，將麵粉和鹽、糖拌勻，然後加入凍牛油，用手輕輕不停拌大概五分鐘，再加入蛋和牛奶 ，拌成麵糰後輕輕壓扁，然後用圓形圈圈壓出一個個小小圓麵糰，放進焗爐十多分鐘，美味鬆餅即呈現眼前。

說來容易，但距離焗出完美鬆餅的路，其實是頗遙遠的，途中需要虛心學習、學懂隨機應變、不懼失敗、不斷嘗試……明明是談整餅，怎會這麼像人生智慧？

即使是網上示範，都各有不同，有人用自發粉、有人用普通麵粉、有人加入泡打粉、有人用半顆蛋或一顆蛋，甚至不用蛋的都有……從來不存在誰對誰錯，找到最適合自己的，那就是對了。