關於十二生肖，以地支配動物，從典籍上看，東漢王充的《論衡・物勢》篇，已有提及，說明在東漢以前，此說經已存在。

王充生於公元二十七年，已具有科學性的批判思想。他在《物勢》篇的論點，指出五行相生相剋說，與所謂十二生肖說，是自相矛盾，難以自圓其說。

例如他說，一方面，子肖鼠，午肖馬；另一方面，子是水，午是火。但既然水勝火，鼠何不逐馬？以此類推，丑、未屬土，肖牛肖羊；而亥屬水，肖豬，然則土勝水，牛羊何不殺豬？

二千年前的提問，已見懷疑精神，研究術數者該如何解答？

王充的問題，在於把十二生肖的十二種動物，看得太死板。以筆者推測，這是古人因應農業社會的農民，找十二種動物借喻十二地支的特點，動物與地支之間是大體類似，不要看成是科學規律。

五行生剋是講本質，十二生肖是粗略舉例，並不可以互作引證。

其實與其追溯十二生肖根源，不如追問十二生肖的理據。有關這方面的研究，首推明代王逵的《蠡海集》，對十二肖屬都有說明。

例如子肖鼠、午肖馬，理由是：「子為陰極，幽潛隱晦，以鼠配之，鼠藏跡。午為陽極，顯易剛健，以馬配之，馬快行」。如不喜歡這種借喻，可找其他種類，不如以「蟑螂」配子、以「跑車」配午，何如？

再如其他肖屬，以戍、亥配狗、豬，因為戍、亥特點是陰斂而持守，而狗、豬是鎮靜之物。但這種借喻，我不大同意。「狗吠深巷中」，何來鎮靜？屬狗者不如說自己是「心靈雞湯」。

總之，一理通，百理明，人人可自製個人喜歡的十二生肖。不過目前肖屬，相沿已久，如無必要，不如從俗，免得引起無謂的爭議。