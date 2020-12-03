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爸媽陪你走的路

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

那些年，當遇到不如意的勢頭，我習慣縮進自己的殼裡，看不見、聽不到，世事與我無干。

工作壓力大得快透不過氣了，我又急急躲起來，反正大不了就是不幹，你還可以怪罪我甚麼？這叫青春的叛逆，青春就是無敵。

愛情的苦果，把我煎熬得體無完膚，當悲痛襲上心頭，放棄吧！你深愛的人不再愛你了，甚麼也可以放棄了。曾經以為生命已走往盡頭了，卻記不起難關是如何熬過的。

悲觀、絕望、痛苦曾經循環來襲，快縮進自己的殼裡吧，即使是堅持任性下去，誰又會在意？

從那一刻開始，一切卻像翻天覆地的改變了。昨天他仍在我的身體裡蜷動，這一刻他卻是活生生地躺在我的懷裡，跟我同步呼吸，他的存在是多麼的真實，不再是個遙不可及的夢。小生命誕生的那一刻開始，我的生命也從此不再一樣了。

鬧情緒時，我可以懲罰自己三天不吃，現在不行，若我不吃得好，沒有氣力照顧嬰兒。遇上壓力，習慣逃避嘛，現在不行，怎樣困難也要勇敢熬下去，因為我是嬰兒的所依。誰個愛你不愛你已不再重要了，反正我已立誓，此生都會無條件地愛我的孩子。習慣凡事悲觀負面嗎？不再行了，因為我漸漸洞悉，若媽媽終日愁眉苦臉不懂笑，小孩都會承繼媽媽的負能量，變得委靡不振。

當了爸媽後，其實只有一條路走，那是努力學習，積極、樂觀、進取地帶引孩子走上成長路，即使是途中遇上荊棘苦難，也要無畏無懼呢。

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