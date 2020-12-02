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H-1B工作簽證「高薪優先」遭法官駁回

參加華人慶生聚會 舊金山市長疑違防疫令惹爭議

同屋同學

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

十九歲的男生長得非常俊朗，鼻梁筆直，輪廓深刻，有點韓星味道，該是最受女生歡迎的類型。但他既從來沒有女朋友，就連男性朋友也欠奉，他卻非常習慣沉溺於自己的世界裡，倒不感到甚麼孤單寂寞，別人不理會他反而是一種祝福。

跟他同住的兩個大學同學，其實都不想惹他，就是按捺不住。假如能找到其他人選的話，他們當初萬萬也不會願意跟這人合租公寓呢！

男生極之自我中心，壓根兒不會理會別人的感受，比如是，他會將人家放置櫃裡的物件粗暴撥開，好讓擺放自己的物品。

於共用的飯廳空間裡，零零星星放滿了他的物品，同屋同學曾經在廚房擺放碗碟的抽屜裡，找到他的髒襪子。他更會不分晝夜，在屋裡大聲走動、猛力關門、放大音樂等等，經常吵醒了在睡夢中的同學。

這些還不算太差，同屋同學把他形容為「鬼見愁」，觸及甚麼都會被他搞砸的，洗衣機被他猛力拍打而失靈了、廚具被他用過會變形、洗手間水喉會忘記關掉而水長流，他拿過雪糕後雪櫃門仍大開，而最令同屋同學吃不消的，是他曾有多次忘記鎖上大門的紀錄，為大家無時無刻構成了安全的威脅。

更令人氣結的，是當每次跟他對質時，男生都是一臉茫然，似乎壓根兒不明白人家為何會生他的氣。以這人被喻為數學天才的智慧而言，不可能會如此低智吧，但平心而論，他又不似是裝蒜呢！

雖然不能肯定，但若循著「亞斯伯格症」的方向研究，可能會更了解這位男生呀！

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