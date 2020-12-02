回歸後的香港 ，經常出現一個名詞，叫「範式轉移」。除了文化界的知識分子之外，一般市民都是丈八金剛摸不著頭腦。甚麼叫做「範式轉移」？這問題若問一問的士司機，恐怕，難以答出所以然。

「範式轉移」，譯自英文的 paradign shift，這名詞如今已被社會科學界濫用。解鈴還須繫鈴人，說明「範式轉移」，最好還是從始作俑者，也就是這名詞的始創人孔恩(Thomas Kuhn)說起。

在《科學革命的結構》 (The Structure Of Scientific Revolutions)一書，孔恩所描述的「範式轉移」，是一個解釋現實狀況(reality)的框架，這框架或可叫做「體制」。「範式」，猶如一個籬笆，或是柵欄，將現存的科學事實和世界觀點都包括在內。

「範式」理論指出了所謂「現實情況」依從流行的觀點，當觀點改變，現實情況也改變。正如一個方形框架，令你看到方形事實﹔但框架改成三角形，所看到的是三角形事實。這就叫做「範式轉移」。

似乎是愈說愈抽象，若無實例說明，只會更加使人墮入五里霧中。最好的科學實例，是哥白尼的革命。在一四五三年以前，人們看到太陽自東方升起，在西方落下，從常識判斷，加上自我中心，以地球為宇宙中心，於是想當然就認為，是太陽圍繞地球而轉的「陽動」說。

後來哥白尼指出太陽不動，動的是地球，這樣的嶄新觀點，是從「陽動」範式，轉移為「地動」範式，令人們的世界觀改變了，掀起一場革命。

其實易經的變卦，也是範式轉移，一個卦的改變，連同綜卦、錯卦、互卦及爻變一起變，豈止是牽一髮動全身。但變卦是古老學問，範式轉移則是新興潮流。最近財經界及藝術界，也奢言改革，其實兩者也同屬範式轉移。