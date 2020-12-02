職業運動員經年努力，如果一不小心受傷，很可能會錯過了一生期待的大賽。一般打工仔，病了會請假休息，調養好身體後再回到工作崗位上。

舞台劇 演員萬一病了，除非是排練期間，若是演出，就只好硬著頭皮撐到底，因為演出是群體活動，絕對缺一不可。我曾見過一位業餘舞台劇演員，演出時發燒仍硬撐下去，十分敬業。

演員最怕的病，就是喉嚨痛至聲帶沙啞甚或失聲，真是極級噩夢。試想想一把不在狀態的聲音如何去講台詞及唱歌？我就試過演出音樂劇期間喉嚨痛聲沙，結果唱歌時走音，非常沮喪。

也試過演只有我一人說台詞的舞劇時失聲，結果一段10分鐘的數白欖，介紹香港 歷史的重頭表演變成播錄音，我竟然要咪嘴。

我的喉嚨一向易受感染，容易喉嚨痛，每當排練到接近演出時體力透支，就會出現狀況，每次都要承受很大的壓力，因此家中蜜糖多的是，一有喉乾情況，就立即沖一杯蜜糖水飲，確保喉嚨不要出事。夏天出入冷氣地方，帶備外套保暖，避免感冒。冬天盡可能戴上頸巾，保護喉嚨免受風寒。始終演員病了，就直接影響到演出的水平，糟蹋了團隊各成員的努力，代價實在太大。

日常演員除了要注重自我修養，也要注重自我保養。