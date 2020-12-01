「愛．回家」成藝人金庫

「愛．回家之開心速遞」宣布邁向1300集，播至明年7月，未知會否再添食，但已勢破20多年前處境劇「真情」1128集紀錄。

「愛」劇由2017年開播至今，收視甚佳，TVB有鑑於此，從2020年開始改為每天播映，明智！劇集打破星期日收視一般的宿命，首次刷新星期日超過30點的收視紀錄，為TVB開闢新戰線。

一個節目有高收視，會帶帶上下銜接節目的收視，吸引更多廣告。此外，處境劇是新人搖籃，給新人訓練演技的好機會，飾演安仔的周嘉洛、秦博思的馬貫東、朱凌凌的吳偉豪、龍璟風的陳浚霆，都因劇集而被觀眾熟悉，這些都是無形的資產。

「愛．回家」受歡迎原因是30分鐘一集，每一、兩集一個故事，簡單、爽脆，播放時段正值晚餐時間，內容搞笑且帶正面信息，適合闔家大小一起收看，名副其實是「飯桌劇集」；劇名「愛．回家」夠溫馨，有感染力，令觀眾愛回家。

劇集受歡迎，不單大台得益，一群演員也獲利不少。這群演員晚晚準時跟觀眾見面，已成為朋友，因而獲廣告商垂青，如非因疫情 ，應賺了不少外快。

所以藝人都很愛拍處境劇，入屋快之外，開工時間穩定，不似拍長劇，要捱更抵夜，而且定必爆騷，所以藝人能入組拍處境劇就如入了金庫，有棵搖錢樹在手。