上回講到，最近追看全球熱捧的網劇《后翼棄兵》，一看就不能自拔。平時下班比較遲，回家再處理一些文書，往往很晚才有自由空間煲劇。

可是，煲劇有一個問題，情不自禁連看幾集，雙眼盯著電視太久，一抬頭，眼前一片矇矓，視力忽然急劇下降。

兒子見到我發呆的樣子，笑說︰「你不是常常教我20、20、20護眼法則嗎？你自己也別忘記呀！」這三個保護眼睛的「20」，非常容易記：每隔20分鐘，休息20秒，望向20呎外的地方。

平時兒子沉迷打手機 ，我常常不厭其煩地重複，希望他打機之餘也要保護眼睛。不料自己沉迷煲劇，卻忘記讓自己的眼睛休息。

於是，我與兒子商量之下，想出一個有效的好方法——大量喝水，靠大自然的力量。每逢看電視、做功課、打機或者做任何長時間盯著電子屏幕的活動，事前先喝兩大杯清水，分量絕不可少，每杯約有一罐汽水的分量，兩杯就是大約500毫升。

喝進肚子後，身體到時到候，就會發出大自然的呼召。到了此時，不論正在打機、看電視、趕文章，都不得不停手，離開座位，走進洗手間回應自然的呼召。一來一回，轉換一下環境，站起來步行伸展一下，剛好讓雙眼、身體休息一下。

為保雙眼，煲劇前記得喝水。