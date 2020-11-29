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再談霜降和牛

〈飲食香江〉林柏榮

上篇提到霜降和牛，有朋友問到巿場選擇頗多，叫人眼花撩亂，每個品牌牛都像很有名氣，還有些說A5不是最好的。事實上，口味這回事挺個人化，味道的好與壞，往往要看食客的健康狀態、生活背景，吃的分量也是關鍵，若以放題式的飲食去評審，幾片A5和牛，會膩得叫人撐不下去，A4可能是較好的選擇，若單一塊作比較，A5霜降絕對是滋味無窮，但還未算是無懈可擊。

數字「5」是代表了肉的等級，包括了色澤、油花分布、紋理細緻度和脂肪顏色作評鑑，基本上「5」等同了肉質軟嫩，入口即化等滋味。至於英文字「A、B、C」，則不是我們固有的想法，那不是當年的會考成績表，這裡A只代表了出肉率的多少，就是活體被去除皮、骨、內臟後的比例。

然而牛肉味道和身體大小沒有必然關係，大部分牛農為了兼顧出肉率，會放棄養母牛而選擇養去勢的公牛，但體型較小的母牛，細胞體積也較小，同樣重量的肉塊，母牛會有較多細胞，也代表了更美味。在云云品牌牛當中，被奉為最高的「神戶牛」也是以閹牛為主，反而「松阪牛」，規定是沒有生產過的母牛，經過更長的育肥時間，大概B5會比A5更出色。

事實上，在超巿擺賣的大都是閹割公牛肉，原因是母牛脂肪融點較低，存放久了，表面顏色會變暗，而且切割時會容易化為黏糊糊的情況，這些都可反映出肉質的細嫩程度，相對來說，閹牛肉是相對易處理的肉品，但上餐廳的話，B5松阪牛絕對是首選。

其他的品牌牛，可能是同一牛種，不過在肥育階段的餵飼各有不同，選購時，更應該著重的是牛的部位。首先是「上後腰脊蓋肉」，就是我們所說的臀肉(ribeye)，這部位本身不用受負荷，因此容易形成霜降肉，而且風味濃；其次是肋眼部位，這部位脂肪粒較細緻，嚼起來肉質軟嫩，能充分品味到牛脂的甘甜；最後是牛腹脇肉，燒烤店通常叫作「牛小排」，就是靠近後腳位置的肉，整塊肉的脂肪比紅肉還要多，但絕無油膩的口感，嘗一口足以讓人感覺到幸福的滋味。

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