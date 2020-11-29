最大敵人是愚昧與頑固

英國正值Lockdown期間，所有食肆和酒吧都被下令暫停營業一個月之際，諾丁漢有間茶館的兩名負責人卻堅持如常開業，結果被警方起訴，有機會每人被罰十萬港元（約1.28萬美元 ）。

兩人堅持沒有違法，因為他們堅信新冠肺炎根本不存在，指稱整件事情是一個世紀騙局。我不禁搖頭，肆虐全球的疫情 已奪走了超過百萬人的性命，全世界被迫停擺，有些人卻至今仍堅決不信病毒存在，人類的愚昧與頑固正是這場疫症的催化劑呢！

那邊廂疫情仍處於失控狀態的美國 ，仍有不少宗教狂熱人士，堅信信仰會保護群眾遠離危險，只要虔誠相信，是毋須戴口罩的，即使是病了，也毋須看醫生吃藥云云。本人十多年前，曾有親歷其境的體驗。那年居於西雅圖的女友高興地跟我宣布：「教會長老剛在阿湯身上驅走了好多鬼，原來有成百多隻！」她的丈夫阿湯是個傻兮兮的老實人，剛剛失業；女友亦罹患疾病，但她卻說教會不准許他們求醫，更不容許吃藥，誠心信仰便行。但平心而論，女友的病情不輕呀，不趕快求醫不行呀！

一年過後，女友最終做了手術撿回一命，丈夫則轉了做散工。他們再沒有去該教會，因為於一夜之間，該教會竟然離奇地人去樓空，有傳聞說是搬到較遠的州去，原因卻不明。

我向來尊崇宗教自由，反正是導人向善的，都是殊途同歸；然而世間人心不古，難保有人假宗教之名，故做人還是要有建基於知識的理性判斷最重要。