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禍莫大於浮淺

〈六合飛翔〉岑逸飛

朋友說我不斷旅遊，發表旅遊稿，似是有所逃遁。逃遁，也是一種哲學，《易經》有遁卦，認為「逃遁」不壞，是「亨，小利貞」，問題在於要懂得何時才遁。

隱退也是一種逃遁，最佳的逃遁叫「肥遁」，是功成身退，功成不居。筆者則是嚮往「好遁」，不必張揚。最蠢的是「係遁」，明知一無作為，卻還一頭栽進權力的漩渦。

遁卦主旨是「君子道消，小人道長」。許多人喜歡罵不絕口，卻不知罵也是一種抬舉；有些殺人不眨眼的大魔頭反而令人有幾分尊敬，倒是小人，雖然不是窮凶極惡，卻是令人厭煩。

小人不是壞人，最大毛病是浮淺，小人不做壞事，卻易惹禍上身。故明末王船山說：「禍莫大於浮淺。」例如香港標誌「飛龍」，2001年的設計，便是浮淺的鐵證。

若從設計觀點看「飛龍」，是見仁見智。讚者說其造型流麗、活力衝勁；罵者說龍眼惺忪，有如去了狂野派對；也有人形容恰如餓狗搶食。

怎樣罵也不要緊，但千萬不要罵設計公司。如今講「市場主義」，設計者不必講藝術，但要滿足顧客需求，九百多萬的生意可不是小數目。到2010年，這設計又翻新，再花多六百多萬元。

這是特區政府對數百個方案給意見，結果是「飛龍」當選，那種「龍的傳人」的心態昭然若揭；但甚麼龍都可以，決不能做「飛龍」。飛龍在天，是乾卦九五之尊，豈能冒犯？何物特區，竟想僭越？

更弊的是，「紅色」是共產象徵，「又紅又專」，是立國根基，代表政治正確。如今香港的「飛龍」，顏色由紅變黃，黃色代表民主，不做顛覆基地也不行了；而新設計又加多藍色和綠色，變成不倫不類。

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