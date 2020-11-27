與朋友相識於上世紀六十年代，大家都搞學運。這數十年來，筆者碌碌無能，一事無成，朋友則負笈美國 ，專研社會學，取得博士學位，回港後在大學社會學系任教，從事中國 社會方面的研究，甚有心得。

多年前筆者在電台節目訪問朋友，請他向聽眾簡介社會學。一般人認識的社會學，多半包括社會結構、社會變遷、社會問題以至社會控制，但朋友二話不說，就給「社會學」下了一個有趣的定義，指出：「社會學就是發現社會的秘密」。這個定義，生動異常，馬上給社會學添加了魅力。

上世紀八十年代，朋友與其老師楊慶堃，合著《中國社會──從不變到巨變》一書，其基本觀點之一，是指出中國社會現代化的難度，在於中國社會的組織、制度和社區，許多是植根於傳統的社會系統之中，形成了阻力。

彈指間十多年便過去，喜見此書不斷再版，但中國搞改革開放數十年，神州已面目全非，舊的社會秘密，已發展出新的社會秘密。但此書的基本架構不變，說明數十多年來的觀察和分析路向正確，只是注入了若干新的元素。我將第一版與再版的內容互作比較，發覺多了「當代組織變遷」、「當代制度沿革」、「中國近代城市變遷」及「改革與階級系統」等篇章。

集中剖析中國改革在五個方面的變遷︰一、組織方面可以看到組織系統已經形成，傳統社會「兩頭重、中間輕」(缺乏中間組織)的格局已經扭轉；二、制度變革將朝向現代化及理性化的方向發展；三、農村社會的「非農化」發展是現代化的出路；四、城市化是中國改革最大的挑戰；五、新的社會階層正在形成。

這是極具挑戰性的考驗。