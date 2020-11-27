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長者的玩具

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

好友好奇地問：「為何你甚麼小玩意都不買，偏偏為母親挑了穿珠仔？」

這個問題問得真好，但霎時間千頭萬緒在腦中來回穿梭，不懂得該從何說起。

歲月一晃而逝，但記憶卻歷歷如昨。那些年，每天放學回家，母親都在埋首工作。她揚聲囑咐家中小孩這樣那樣，目光卻牢牢盯緊手上的針線，一臉凝重。狹窄的空間放滿了一袋袋的衣物，飯桌上則排滿了一盒盒的彩珠，有大有小，甚麼顏色都有，金色和銀色閃亮亮的特別漂亮。

那個年代，平民百姓家的主婦為了幫補家計，都流行把衣服接回家加工，以人手逐針逐線將閃珠釘上襯衣，繡出精美的花朵，又或栩栩如生的彩雀。聽說該類款式的衣服在歐美市場非常受歡迎，可以賣得好價錢，但媽媽收到的工資，每月合共就只有50元，但這已足夠為捉襟見肘的七人家庭，添上一絲生機了。

那天，當我在玩具店為母親搜羅排解納悶的玩意時，那盒彩色穿珠仔像從天而降，我捧在手裡看完又看，非常有感覺。

年紀老邁的母親，天天都問我為何她會在醫院，就連剛剛吃過的午餐是甚麼，她也無法記起。但當她捧著那盒彩珠時，雙眼亢奮得發亮，腦部肯定正在接收著快樂的信息吧！

老人家既然都返老還童，就乾脆投其所好，給他們送上特別有感覺的玩意吧—織毛冷、泥膠、畫具、象棋、扑傻瓜或釣魚玩具……最理想的，當然是陪長者搓麻將，然後故意讓他們贏錢呢！

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