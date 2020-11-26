記得在一次小型派對中，賓客紛紛到舞池起舞，四周洋溢著歡樂氣氛。突然，音樂煞停；是音響器材出了岔子嗎？大家都不期然朝向工作人員的角落去看個究竟。

「甩轆」，是任何活動搞手的噩夢，但姑勿論你是如何的小心，意外要發生就總會發生，惟有處變不驚，趕緊搶救吧。

此刻，有兩位男士正在忙於找出音樂故障的原因，清楚看見他們的前額正在滴著汗，極為狼狽。賓客們有點掃興，但也非常體諒，紛紛返回座位休息。

這個時候，卻有位女士橫眉怒目地指著那兩位工作人員大聲吼：「你哋點做嘢㗎，唔係一早檢查好嘅咩…。」她一輪嘴地罵，那兩位男士卻一句也不敢回嘴，可以推斷這位女士是他們的上司吧。

這類上司最討厭，人家在搶救時，你卻在噘嘴狠罵，不僅幫不上忙，還會影響情緒拖延搶修呢。

她當眾罵下屬，半點面子都不留，同時是想將黑鑊全數卸到下屬的身上去，自己置諸事外。這類缺乏同理心、沒能力亦從沒打算正面解決危機的上司，其實是最沒有價值的。這類人當自己的上司，那就當真是倒楣透頂了。

家長朋友們，懇請無時無刻地自我警醒，切勿當上孩子的討厭上司還不自知。

送孩子回到學校，才發現他忘記帶體育用品，媽媽不是冷靜想辦法補救，而是叉著腰指著兒子罵：「成日唔記得呢樣，唔記得嗰樣，你個腦係咪長滿草…。」類似場景，見過太多了。