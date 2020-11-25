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痠痛、發冷、頭疼…專家： 疫苗副作用 CDC應示警

川普特赦火雞曾調侃「拒承認敗選」一語成讖

不一樣的超能力

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

「Educating Greater Manchester」是我非常喜愛收看的英國電視節目，也曾給不少熱心教育的工作者誠意推薦。該校園真人秀節目曾獲獎無數，偶爾也會在香港的電視台非繁忙時間播放。

第五季的EGM在英國開始播映了，同樣是水準之作，絲毫沒讓我失望。

剛升上中學的男生最討厭上英文課，老師寫的英文字對於他來說，是一個個難以理解的符號，要求他作文，那就更要他的命了。他很在意別人怎樣看他，最討厭會被標籤為大笨蛋。他愈想愈急，嘴巴便不停地說話，為同學製造了滋擾，最後老師把他送到Head Teacher的房間裡面談。

男生罹患了讀寫障礙，因為腦部先天的狀況，令他不能輕易串字，寫字難，閱讀更難，英文科成為最大障礙，但這卻不能構成在班上騷擾同學學習的藉口。

「你知不知道自己患了verbal diarrhea？你說話太多啦，像是肚瀉般。」男生笑了。老師沒有嚴詞譴責他，反而先說了個笑話讓男生放下防禦，讓隨後的訓言更容易被接受。

「你知不知道很多名人都跟你一樣，患有讀寫障礙？」男生一臉問號。「有聽過愛因斯坦嗎？他是個絕頂聰明的人…」

老師突然凝重地說：「我從事教育20年，有件事我從沒跟人說…我也患有讀寫障礙！」男生張大了嘴。「但我不看成是障礙，反而是天賜的能力，讓我從不同角度看事情…」

我可以肯定，老師這席話，將會令男生畢生難忘，也可能從此改寫了他的故事！

教育 英國 香港

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