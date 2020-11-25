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生機或災難

〈六合飛翔〉岑逸飛

香港回歸後，與社會民生最迫切的問題，莫如新移民湧入。自從當年電視劇集出現「阿燦」，新移民成為被虐笑對象，一句「阿燦」，馬上浮現舉止粗鄙、隨地吐痰、不守秩序等行為。雖然不是所有新移民都如此，但此等形象深入人心。

香港不是人人歡迎新移民，主流民意還是抗拒的多。這多少與既得利益心理有關，惟恐新來者分享其利益，甚至搶奪其飯碗，然而很少人會想到，新移民能為香港帶來生機，有助促進香港繁榮。

其實香港700多萬人，有多少是真正土生土長的原居民？香港的迅速發展，一次又一次的社會轉型，其基本動力都全靠內地移民不斷湧入。

以筆者為例，居港50年，嚴格來說也不是港人。我祖籍是廣東順德，出生於江西興國，隨父母經南昌、上海、廣州、澳門再輾轉來到香港。像筆者這類人香港多得很，有的循合法途徑，有的偷渡，與今日的新移民都是同根生。

不錯，如今的新移民有很多壞習慣，但這是可以改掉的，而且他們同時也有優點，如刻苦耐勞、奮發向上等，都是新一代港人所無，只要他們適應了香港，必成菁英。

香港是應該放開懷抱歡迎新移民的，但不可不防的是，經濟學上有所謂「無變異的增長」，猶如數學上的指數增長，與生物上的「有機增長」有別。「無變異的增長」是盲目擴張，是為增長而增長，而不看環境容量的極限，因而會出現致命打擊，帶來災難。

香港讓新移民湧入，需要有機而適度的增長，有各方面配套，避免惡性循環。即使是原始森林的野獸也多能區別利弊，在生態上均衡發展，絕不會不顧一切地超越極限，自掘墳墓。

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