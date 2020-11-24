疫情 關係學校課堂都轉為網上形式，每朝打開電腦，穿著睡衣坐在電腦面前，頭髮還沒趕及打理就拿起筆來寫筆記。有時睡意猶存地坐在螢幕面前看著教授，心想教授看到我的名字出現在他的螢光幕便可以了。今天的網課卻有小插曲，朦朦朧朧的我被嚇醒了。

到了課堂開始時間，同學們陸陸續續進入視訊會議 ，教授亦打開麥克風開始課堂內容。突然有位名叫Daniel的人，問教授問題；教授耐心地回答，可Daniel依依不捨地問著其他基本問題，例如如何進入網上功課網站。教授為了不阻礙其他同學的時間，讓他下課後留下來與他討論。然而Daniel依舊繼續問問題，同學們都用聊天功能要求教授關掉他的說話功能以便順利進行課堂，教授亦為他的行為感到煩厭，叫他不要再說話，其他同學亦因此沒有再打開麥克風。

過了幾分鐘，Daniel又開始說話了。他問教授這是不是電腦課，而我們的課堂是討論偉大經濟學的，教授以沉默回應他，我也可以看到教授兩條眉毛緊緊湊在一起，眾人都知道Daniel是來搗蛋的。教授二話不說把他趕離了這個視訊會議中，然後課堂繼續順利進行。

不過十分鐘，Daniel又入侵課堂。這次他一進來便破口大罵教授，粗言穢語，又發出奇怪的聲音。課堂因此亦被他打斷了，教授把課堂停著，為的是把這個Daniel趕出會議，亦避免再次發生，他關掉所有學生的麥克風以及聊天功能。這一舉對專心上課的我們是十分不便，但同時亦是為了課堂順利進行。

課堂結束後，教授答應我們會加強視訊會議安全系統，例如為會議連結加上密碼。我亦從其他同學口中得知，這位Daniel同學亦有在別的課堂上搗亂一通，也有同叫Daniel的學生感到羞恥。